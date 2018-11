Thé-bénéfice de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale

Le samedi 13 octobre prochain, à compter de 15 heures, l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) de Saint-Georges tiendra son trente-cinquième thé-bénéfice, un thé de l’après-midi dans la tradition anglaise avec scones et confitures.

La présidence d’honneur de cet événement sera assumée par Madame Suzanne Bougie, femme engagée et communicatrice bien connue dans la région.

Cette activité originale de financement se déroulera à la salle de l’église baptiste évangélique de Saint-Georges située au 17645, boulevard Lacroix. Des billets sont en vente à la librairie Sélect, à la boutique Nuance et auprès de Marthe Poulin (418-228-2372). Au programme, courte allocution de madame Bougie, prestation musicale de Caroline Veilleux et de Rock Daigle et goûter léger.