33 pompiers de la Nouvelle-Beauce reçoivent une distinction du lieutenant-gouverneur

Le vendredi 28 septembre dernier, à Saint-Lambert-de-Lauzon, 33 pompiers des services de sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont été décorés de la Médaille des pompiers pour services distingués, remise par le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon.

Cette médaille est attribuée aux pompiers ayant cumulé 20 ans de service ou plus et dont la bonne conduite et l’efficacité pendant les interventions leur sont reconnues. Parmi les 33 pompiers à recevoir cette médaille quinze cumulaient 20 ans de service, douze en cumulaient 30 et six en avaient accompli 40.

« À la MRC de La Nouvelle-Beauce, nous reconnaissons le dévouement continu de ces pompiers, qui, malgré les diverses conditions d’intervention, donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes pour sauver des vies et des biens. Nous croyons que la grande valeur de leur travail mérite d’être soulignée publiquement et c’est pourquoi cette soirée s’est déroulée en présence du lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce, des directeurs des services incendie des municipalités de la MRC ainsi que des familles des récipiendaires. La MRC de La Nouvelle-Beauce tient à remercier chaque personne qui s’est déplacée pour l’occasion », mentionnent les organisateurs.

En terminant, la Médaille des pompiers pour services distingués a été instituée le 29 août 1985 afin de reconnaître les services distingués de la part des pompiers dont la conduite a toujours été sans reproche. Ceux et celles qui reçoivent cette médaille doivent avoir été recommandés auprès de la Chancellerie du Bureau du Gouverneur général, par l’Association canadienne des chefs pompiers et l’Association des prévôts et commissaires d’incendie.