CSBE : la Commission scolaire vend du matériel dont elle n'a plus besoin

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin tiendra simultanément deux ventes de matériel excédentaire ou dont la technologie date de quelques années.

Ces ventes auront lieu le samedi 20 octobre 2018, de 9 h à 13 h, et elles sont ouvertes à toute la population.



Informatique



L’une d’elles se déroulera à la polyvalente de Saint-Georges au 2121, 119e Rue, à Saint-Georges. On y trouvera du matériel informatique : portables, IPads, commutateurs, etc.



Mobilier et autres



L’autre vente aura lieu à la polyvalente des Abénaquis, à Saint-Prosper, au 2105, 25e Avenue (entrée par la porte P21, du côté de l’aréna). Voici ce qu’on y trouvera : du mobilier, notamment des tables, chaises, casiers, bureaux, de même que d'autres articles divers.

Les ventes se feront selon les conditions suivantes. Tous les articles pourront être examinés sur les lieux; les articles seront vendus tels que vus, sans garantie ni droit de recours contre la CSBE; il y aura un maximum de 2 portables et 2 IPads par personne; l’acheteur devra payer comptant.