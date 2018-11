La Nuit des sans-abri sera de retour pour sa 10e édition

Pour la 10e année consécutive, Au Bercail organise fièrement la Nuit des sans-abri. L'événement se tiendra le 19 octobre, simultanément avec plus de 40 autres villes.

« Citoyen(ne) même dans la rue », voilà le thème retenu cette année par les utilisateurs des services en itinérance. Se sentir citoyen à part entière représente souvent un défi pour ceux qui sont stigmatisés par l’étiquette de l’itinérance. L’organisme Au Bercail souhaite changer le regard de la société sur ceux qui peuvent avoir des comportements dérangeants dans la rue, ceux qui semblent marginaux et ceux qui ont un parcours différent. L’organisme encourage les citoyens à partager un bouillon avec eux et considérer leurs ressemblances plutôt que leurs différences.

Pour la 10e année consécutive, Au Bercail organise fièrement cet événement. Le 19 octobre prochain, l’événement aura lieu dans le stationnement arrière de la maison d’hébergement, située au 12165, 2e avenue, entre 18h et 23h. La nuit des sans-abri se déroule simultanément dans plus d’une quarantaine de villes au Québec. C’est un événement de sensibilisation à la pauvreté, à la désaffiliation sociale et à l’itinérance, des problématiques qui touchent de plus en plus de gens.

L’organisme Au Bercail invite les citoyens à être conscients des personnes qui les entourent et fait la promotion d’une cohabitation harmonieuse. Tout au long de la soirée, une équipe d’intervenants et des bénévoles offriront du bouillon, de la soupe et du café, afin de tenir les participants au chaud devant le brasero, symbole de la Nuit des sans-abri. L’organisme Au Bercail compte sur votre présence.