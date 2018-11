La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre un nouveau service pour les personnes atteintes

Afin de répondre aux besoins des proches aidants de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches avec l’aide financière de l’Appui Chaudière-Appalaches offre depuis le mois de septembre le service « Activités de jour l’Essentiel ».

Créé à partir du modèle de centres de jour des autres Société Alzheimer, ce service permet aux personnes vivant avec une maladie cognitive de participer à une journée stimulante, tant sur le plan physique qu’intellectuel. Les activités proposées favorisent de maintenir actifs les participants ainsi que d’aider à leur socialisation. Pour les proches aidants, ce service leur apporte du soutien en leur accordant du répit pour leur permettre de se ressourcer et d’alléger leur fardeau, tout en sachant que leur proche se trouve dans un milieu sécuritaire et stimulant.

Grâce à la précieuse collaboration du CISSS-CA, ce nouveau service se déroule dans les installations des centres de jour déjà existant, lesquelles offrent sécurité et confort aux participants. Dans le but de rapprocher ce service des proches aidants de toute la région de Chaudière-Appalaches, deux intervenantes spécialisées, assistées de stagiaires, se déplacent aux trois points de services établis : les lundis à Thetford-Mines au CHSLD Denis-Marcotte, les mercredis au CHSLD de Sainte-Marie et les vendredis au CHSLD de Saint-Raphaël dans Bellechasse. L’ouverture de nouveaux points de service est envisagée.

Les personnes intéressées à avoir plus d’informations sur les critères d’admission, les frais de la journée et le déroulement d’une journée aux activités de jour l’Essentiel, peuvent contacter la coordonnatrice du service, Madame Gina Jimenez Zambrano au 418 387-1230 ou au numéro sans frais 1 888 387-1230, ainsi qu’à l’adresse suivante : centredejour@alzheimerchap.qc.ca .