Action de grâce : la SQ déploie l'Opération Impact 2018

Du 5 au 8 octobre prochain se tiendra l’Opération Impact 2018. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation nationale qui vise à faire des routes canadiennes les plus sûres au monde. Tous les organismes d’application de la loi au pays ont été invités à y participer afin d’amener le public à adopter des comportements de conduite sécuritaires de façon à sauver des vies et réduire le nombre de blessés sur nos routes.

La sensibilisation du public à la prudence au volant est une priorité. L’accent portera sur les comportements qui mettent en danger les conducteurs, leurs passagers et les autres usagers de la route : la vitesse, le non port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire et d’appareils électroniques au volant ainsi que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue, ou une combinaison des deux.

Ce n’est pas un hasard si le moment choisi pour cette campagne correspond à une longue fin de semaine, alors que plus de gens se déplacent sur le réseau routier.

« L’amélioration continue du bilan routier constitue l’objectif ultime », rappelle le responsable du Service de la sécurité routière et récréotouristique, le capitaine Paul Leduc.



L’an passé, au cours de ce long weekend de l’Action de grâce, deux personnes ont perdu la vie et 10 personnes ont été blessées gravement dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.

L’Opération Impact est organisée par l’Association canadienne des chefs de police (ACCP), sous la direction du Comité de la sécurité routière de l’ACCP. Elle s’inscrit dans la Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada.