La quincaillerie BMR de St-Georges réalise le rêve d'une enfant

La quincaillerie BMR de St-Georges vient de réaliser le rêve d’une enfant atteinte de déficience intellectuelle et de ses parents. Un rêve que BMR a réalisé avec la Coop Alliance et l’entrepreneur MJ Rodrigue. Les trois partenaires ont pris part à la construction d’un patio visant à favoriser la mobilité de l’enfant.

Katou, de son prénom, avait besoin d’une installation adaptée pour pouvoir aller faire ses exercices quotidiens dans le spa. Une activité physique essentielle au maintien de sa santé.

André Tellier, le directeur du BMR de Saint-Georges et Marco Nadeau, le directeur général de la Coop Alliance, ont permis de réaliser un projet auquel la famille de Katou et elle tenaient beaucoup. Un projet réalisé selon le concept de « Donnez au suivant ». Un projet qui rappelle aussi le concept de l’’émission Les Anges de la rénovation » (Extreme Makeover en anglais).

Le magasin BMR et la Coop Alliance ont fourni tous les matériaux et l’entrepreneur MJ Rodrigue, avec deux de ses fils et un ami, ont construit le patio. Ils ont travaillé à 4 pendant plus de 5 heures pour bâtir l’installation. M. Francis Gilbert de Couture Aluminium a aussi offert des matériaux pour la finition (le vinyle pour la rallonge et le garde-corps).

La famille a exprimé beaucoup de reconnaissance à l’endroit de leurs bon samaritains. Grâce à eux, Katou aura une meilleure qualité de vie. « Nous sommes des parents immensément reconnaissants de toute la bonté reçue », a affirmé Mme Nicol, la mère de Katou.

Sur son compte Facebook, le directeur du BMR Matco de Saint-Georges, André Tellier, s’est dit très fier de ce succès. Il en a aussi profité pour remercier ses partenaires qui ont fait part d’une grande générosité.