Un café-causerie pour sensibiliser au deuil périnatal

L’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins tiendra son prochain Café-Causerie le jeudi 18 octobre 2018, à 18h30, à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins (565, 161e rue à Saint Georges).

Lors de cette rencontre, les parents pourront échanger entre eux au sujet de leur deuil périnatal. Les personnes intéressées à participer à cette rencontre peuvent s’inscrire via le site internet de l’organisme au www.parentsdanges.com, par téléphone au 581-372-0415 ou par courriel au pabeauce@gmail.com.

Rappelons que le deuil périnatal consiste à perdre un enfant lors de la grossesse, au cours de l’accouchement ou durant la première année de vie de l’enfant. Il touche environ une grossesse sur cinq. Ce type de deuil est peu reconnu et les parents se retrouvent souvent isolés et incompris à la suite de la perte de leur enfant. Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.

L’organisme tient aussi à rappeler que la fête des Anges annuelle aura lieu le samedi 13 octobre 2018 à 10h30 sur l’île Pozer. L’événement est ouvert à toute la population.

Pour plus de détails, il est possible de consulter le site internet de l’organisme au www.parentsdanges.com.