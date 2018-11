TDAH : Annick Vincent présentera une conférence d'envergure au CBA

Le Cégep Beauce-Appalaches accueillera une conférencière d'envergure. Le lundi 22 octobre, à 19 h 30, la docteure Annick Vincent, qui est une sommité mondiale en matière de psychiatrie, présentera une conférence intitulée « Apprivoise le TDAH et développe ton potentiel ! ».

Cette conférence est non seulement offerte au professionnels de la santé et en éducation, mais aussi au grand public. Elle permettra d'en apprendre davantage le fonctionnement du cerveau et de reconnaître les difficultés liées au trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Dre Vincent a notamment signé les livres Mon cerveau a besoin de lunettes (Éditions de l'Homme, 2010) et Mon cerveau a encore besoin de lunettes (Éditions de l'Homme, 2011). Son site Internet attentiondeficit-info.com attire 14 000 internautes (provenant de plus de 50 pays) tous les mois.

Éléments biographiques

Annick Vincent est diplômée de l'Université Laval en 1994. Par la suite, elle a poursuivi sa formation par une maîtrise en neurobiologie au National Institute of Mental Health des États-Unis. Ses occupations principales sont l'enseignement et la pratique exclusive en cabinet à la Clinique FOCUS, située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Celle-ci offre des services multidisciplinaires d'évaluation et de traitement pour le TDAH et les problématiques qui en découlent.

À titre bénévole, elle fait aussi partie du comité consultatif de la CADDRA (Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance) et contribue à l’élaboration des guides canadiens de pratique en TDAH.

Les billets sont disponibles au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches. Les gens pourront aussi s’en procurer à l’entrée.