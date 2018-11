Une nouvelle image et un nouveau module pour les petits chercheurs de Ste-Rose

C’est sur un air musical et des allocutions d’enfants que les 69 élèves de l’école de Sainte-Rose-de-Watford ont lancé officiellement la nouvelle image de l’école du Petit-Chercheur et inauguré un nouveau module dans la cour de récréation.

Mlle Jade Lantagne, élève de 6e année, est venue expliquer le nouveau logo conçu par l’agence Pixi. « La loupe représente le petit chercheur en nous. Celui qui est intéressé à explorer et à étudier le monde. Le manche de la loupe est un crayon, il représente nos nombreux apprentissages scolaires. Vous pouvez aussi remarquer qu’il y a deux personnages de couleurs différentes pour représenter la distinction entre les deux localités d’où nous provenons (Saint-Louis-de-Gonzague et Sainte-Rose-de-Watford). Enfin, ces deux personnages sont regroupés dans un même cercle qui représente notre union dans l’école. »

Afin de souligner le lancement de ce nouveau logo, les municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague et de Sainte-Rose-de-Watford, les membres du conseil d’établissement de l’école et des parents bénévoles ont offert à chacun des enfants un gaminet qui porte le logo de l’école ainsi que le nom des municipalités. Les élèves ont été invités à porter fièrement leur nouveau chandail lors des sorties scolaires, des compétitions sportives ou à toute autre occasion.

Félix Giroux, élève de la 3e année, a expliqué que des travaux pour améliorer la cour d’école ont été réalisés lors de la dernière saison estivale. D’abord la démolition d’un module non conforme, le déménagement d’un module déjà existant et l’aménagement d’un nouveau module de jeu. Ce nouveau module permettra aux élèves de s’amuser de manière sécuritaire.

Pour l’ensemble du projet, on parle d’un investissement de 25 000$. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur assume 40% des frais, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 20%, et le reste provient de différents commanditaires. Des fonds ont été amassés par les Chevaliers de Colomb conseil 9963, par les activités de financements réalisées par des parents bénévoles ainsi que par Louis, Sébastien et Pascal Lessard (Louis Lessard Logging et Transport Pascal Lessard).

Félix Giroux a remercié, au nom de ses camarades et de l’école, les parents qui se sont distingués par leur implication active, notamment le conseil d’établissement et Mme Maureen Morin qui a chapeauté le projet « Ramassons les cannettes ».

M. Normand Lessard, directeur général de la CSBE, a tenu à remercier tous les partenaires impliqués, incluant bien sûr le personnel de l’école et celui de la commission scolaire. Quant au président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, il se réjouit de voir la qualité des équipements et des services offerts par cette petite école.