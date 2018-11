« Ça se recycle tu ? », une conférence gratuite à Saint-Georges

Une conférence gratuite, qui portera le nom de « Ça se recycle tu ? », sera offerte à la population, le 24 octobre prochain, de 19 h à 20 h, à l'hôtel de ville de Saint-Georges. Elle sera organisée par la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA), le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) et la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS).

L'activité sera animée par la Coop FA, une entreprise d'économie sociale de Lévis qui porte des projets éducatifs en rapport avec l'environnement. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD). Cette 18e édition se déroulera du 20 au 28 octobre prochains à travers le Québec.

Défaire des mythes et faire un meilleur recyclage domestique

« L’un des objectifs de la conférence est de briser le mythe persistant que tout ce qu’on place dans nos différents bacs se retrouve au site d’enfouissement ou à l’incinérateur, en présentant le travail qui est réalisé par Récupération Frontenac et la Société VIA à Lévis, deux des centres de tri les plus performants au Québec », mentionne Céline Bernier, directrice de la TRÉSCA.

D'abord, les participants auront l'occasion d'apprendre à reconnaître spontanément ce qui va dans les bacs. Ensuite, ils feront la connaissance du site Web www.recuperedon.ca. Ce site permet de localiser les entreprises d'économie sociale qui donnent une deuxième vie aux objets et les différents écocentres.

« Cette carte permet aux citoyens de se départir de leurs objets de façon responsable, notamment en encourageant des entreprises qui proposent des alternatives de consommation éthiques, locales et écologiques, en plus de générer d’importantes retombées sociales dans leur communauté », soutient Mme Bernier.

Pour s'inscrire à la conférence, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-ca-se-recycle-tu-a-st-georges-50708015038.