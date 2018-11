Des intervenants d'urgence honorés à La Guadeloupe

À l'initiative de Postes Canada, qui a émis un timbre rendant hommage aux policiers et aux civils qui les appuient, plusieurs célébrations se sont tenues à travers le Canada afin de mettre en valeur le travail de ces personnes. En tout et pour tout, cinq timbres ont été conçus pour honorer les intervenants d'urgence, dont les policiers, l'armée, les ambulanciers. Des cérémonies qui se sont déroulées, l'une d'entre elles a eu lieu à La Guadeloupe hier après-midi.

Maître de postes du bureau de La Guadeloupe depuis janvier 2018, Sylvie Fluet a agi à titre de maître de cérémonie. L'émission de timbres en l'honneur des intervenants d'urgence vise à leur offrir une reconnaissance. Bien que Postes Canada ait eu cette idée pour l'ensemble du pays, les bureaux de postes locaux, disséminés ici et là, pouvaient organiser une cérémonie afin d'honorer des intervenants qui ont un rôle important dans le secteur.

En l'occurrence, certains visages bien connus à La Guadeloupe se sont vu attribuer un timbre commémoratif, parmi lesquels Tommy Fortier, Bruno Couture, Serge Faucher et Claude Bellavance.

Tommy Fortier est policier à la Sûreté du Québec (SQ) depuis 24 ans et parraine la municipalité depuis 2003 ; Bruno Couture est directeur du Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce et pompier depuis 1991 ; Serge Faucher, qui habite le village, est ambulancier depuis 35 ans et Claude Bellavance, qui bat tous les records de longévité, est pour sa part ambulancier depuis près de 40 ans.

« Au nom de Postes Canada et de tous mes collègues ici rassemblés, je désire vous remercier pour tout ce que vous faites. Vous faites un travail inlassable, et ce, tous les jours, 24 heures sur 24. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci ! »

- Sylvie Fluet, maître de postes de La Guadeloupe

Postes Canada a émis cinq timbres depuis le 10 septembre, dont le dernier a été dévoilé aujourd'hui, en l'honneur des pompiers, des ambulanciers, des paramédics, des Forces armées et des sociétés de sauvetage. En guise de reconnaissance, les timbres ont été reproduits et remis aux divers intervenants d'urgence. À tour de rôle, des employées de Postes Canada leur ont remis des timbres commémoratifs en leur exprimant leur reconnaissance au nom de la société de la Couronne.

« Au nom de la municipalité, un gros merci pour le travail que vous faites, votre professionnalisme, la vitesse à laquelle vous effectuez votre travail ; sachant que dans les situations que vous vivez, chaque minute, chaque seconde fait toute une différence au bout de la ligne », a affirmé Carl Boilard, le maire de La Guadeloupe.

Pour la conception du timbre des policiers, Postes Canada a consulté l'Association canadienne ds policiers afin que le timbre représente bel et bien les services de polices.