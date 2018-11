Condors : un match qui souligne l'inclusion et l'intégration

Le 6 octobre dernier, la rivalité sportive entre les équipes de football des Condors et du Noir et Or a été interrompue, l’espace d’un instant, afin d’offrir la chance à des membres de l’Association pour l’Intégration Sociale (AIS) de vivre une expérience enrichissante sur les plans de l’intégration et de l’inclusion.

La participation de l’AIS au match de football avait comme but premier de sensibiliser et de promouvoir l’intégration sociale des gens vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble de l’autisme. Le botté d’envoi du match a été effectué par un membre de l’AIS, Élie Gagnon.

Olivier Maheux, atteint de trisomie, a eu l’occasion de vivre l’expérience des Condors en étant le porteur d’eau pour l’équipe le temps du match.

« L’AIS crée des ponts entre des gens de cœur qui ont les mêmes rêves, les mêmes ambitions et les mêmes désirs que vous. Une société inclusive qui vous invite à célébrer la différence et toute la beauté qu’elle apporte à notre société », souligne Emmanuel Rodrigue, directeur général de l’association.

Pour M. Rodrigue, ce genre d’activité est essentiel pour les gens qui vivent avec une différence : « L’inclusion, c’est de permettre à nos membres d’être au même niveau que les autres. Cette expérience leur a permis d’encourager leur équipe avec les gens présents dans les estrades. »

Au-delà de l’événement, c’est la création d’un lien vrai et direct avec les membres de l’AIS. Le Cégep Beauce-Appalaches et l’équipe des Condors disent être fiers d’avoir participé à cette initiative.

Hommage à Steeve Labbé

Lors de la mi-temps du match, les Condors ont rendu hommage à Steeve Labbé pour ses 35 ans à titre de chronométreur. M. Labbé se dévoue depuis plusieurs années pour le football du Cégep Beauce-Appalaches. Il est le président de l’association des anciens Condors. Il est également impliqué comme coordonnateur chez Opération Nez-rouge Beauce-Etchemins.