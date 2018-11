Un baccalauréat en administration des affaires sera offert en Beauce

Plus tôt cet après-midi a eu lieu le lancement du nouveau programme de l’Université Laval qui se donnera en Beauce en collaboration avec le Centre universitaire des Appalaches et l’École d’Entrepreneurship. Il s’agit d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration Entrepreneuriat et gestion de PME. L’événement a eu lieu au Lab à Vallée-Jonction.

Le directeur du Département de management de l’Université Laval, Pierre-Sébastien Fournier, était présent pour prendre la parole. De même que Félix Nunez, le président du conseil d’administration du CUA. Tony Turcotte du Conseil économique de Beauce et Isabelle LeBer étaient aussi sur place pour dévoiler les détails du projet. M. Turcotte est le président du CBE et Mme LeBer est la directrice générale de l'École Entrepreneurship de Beauce.

Le principal objectif du projet est de favoriser la rétention des jeunes Beaucerons. La majorité des cours du programme seront offerts au campus de St-Georges du Centre universitaire des Appalaches. Certains professeurs de l’Université Laval viendront donc dans la métropole beauceronne pour y donner leurs cours.

Quand des jeunes Beaucerons quittent leur région pour étudier à l’Université, il n’est pas rare qu’ils décident ensuite de s’installer dans la ville même où se trouve leur institution.

Pour freiner l’exode des cerveaux, il est donc devenu impératif d’implanter localement ce type de programmes universitaires. L’exode académique a donc aussi pour effet d’empirer le problème de la pénurie de main-d’œuvre.

Un objectif de 60 élèves par cohorte

Les responsables du programme voudraient idéalement que 60 étudiants s’inscrivent chaque année au programme. Ce qui représenterait une réelle réussite. Pour que le programme reste viable, il faut un minimum de 35 étudiants par cohorte. Les étudiants auront aussi la chance de séjourner à l’étranger durant la durée de leur baccalauréat.

Les responsables du programme ont tous souligné que ce nouveau programme a été conçu en tenant compte des particularités de la région. Surtout, en valorisant l’esprit entrepreneurial de la Beauce et en offrant un volet de gestion des PME.

Dans les prochaines semaines, tout sera mis en œuvre pour diffuser l’information le plus efficacement auprès de la population locale. À noter que des étudiants d’ailleurs au Québec auront aussi la chance de suivre leurs cours en Beauce.