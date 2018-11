Le ministère des Forêts recherche des cueilleurs et des propriétaires de lots boisés

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est à la recherche de cueilleurs ou de propriétaires de lots boisés qui souhaitent effectuer des récoltes de glands de chêne rouge et de semences d'érables à sucre afin de suffire aux demandes pour le reboisement. Le ministère effectue notamment ses recherches dans la région de Chaudière-Appalaches.

Les cueilleurs intéressés, ainsi que les propriétaires de lots possédant ces espèces d'arbres, doivent d'abord faire évaluer par le MFFP le taux de fructification afin de déterminer si une récolte est possible. Le cas échéant, la quantité souhaitée et le moment de la récolte seront précisés par le Ministère qui assurera également un suivi. Les semences récoltées doivent respecter des critères précis quant à leur qualité, leur propreté et leur degré de maturité.

Les récoltes ont principalement lieu jusqu'à la fin octobre et la rémunération offerte est en fonction du nombre d'hectolitres (100 L) recueillis, celle-ci étant de 250 $ l'hectolitre pour les glands de chêne rouge et de 500 $ pour les semences d'érable à sucre.

Les personnes recherchées doivent avoir de bonnes aptitudes pour effectuer des tâches répétitives, être capables d'exécuter le travail avec rapidité ainsi qu'être en bonne condition physique. Une expérience en cueillette de fruits serait un atout. Les personnes, les entreprises ou les propriétaires intéressés peuvent contacter, pour plus d'information, les représentants du Ministère des bureaux de Montmagny.