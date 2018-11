Pannes d'électricité : 13 000 clients touchés en Chaudière-Appalaches

À 8 h 45, dans l'ensemble du Québec, 82 294 clients sur un total de de 4 315 943 sont privés d'électricité. Dans la région de Chaudière-Appalaches, 13 019 clients en sont privés. EnBeauce.com fait le point sur les pannes d'électricité qui ont cours en Beauce et dans les environs.

Voici le bilan du nombre de clients privés d'électricité dans quelques Municipalités régionales de comté (MRC).

Bilan par MRC

Beauce-Sartigan : 1 103 clients sur 29 983

La Nouvelle-Beauce : 2 624 clients sur 20 192

Robert-Cliche : 999 clients sur 11 057

Les Etchemins : 731 clients sur 11 147

Les Appalaches : 1 961 clients sur 27 623

Bellechasse : 907 clients sur 21 814

Explications d'Hydro-Québec

« Une dépression en provenance des Grands Lacs a engendré de forts vents qui ont balayé plusieurs régions du Québec au cours de la nuit dernière causant de nombreuses pannes. Celles-ci sont principalement causées par des arbres et des branches qui se brisent sous la force du vent et entrent en contact avec le réseau. Les régions de la Capitale-Nationale, Montréal et Chaudière-Appalaches sont les les plus dûrement touchées », mentionne la société d'État.

Plus de 200 équipes travaillent au rétablissement du service.