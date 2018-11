Entrevue avec Maya Caron, candidate à Miss Teen Canada

Voir la galerie de photos

Maya Caron de Saint-Prosper a été sélectionnée pour le concours Miss teen Canada ; un concours de beauté qui met aussi en évidence la beauté intérieure.

Miss Teen Canada est un concours regroupant plus de 30 jeunes femmes de partout au Canada. L’événement se tiendra au mois d’août 2019 à Toronto et les candidates devront prendre part à des défis, susceptibles de les qualifier pour la finale canadienne.

Une fois la sélection annoncée, les candidates doivent amasser des fonds pour une cause qui leur tient à coeur. Maya caron a choisi de remettre les fonds de sa campagne à la Maison L’Éclaircie qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles alimentaires. Cette cause la touche grandement, car elle a souffert de cette problématique dans le passé et a eu recours aux services de l’organisme. Aujourd’hui, elle s’en est sortie et elle veut redonner au suivant.

Pour se préparer à cette compétition, Maya Caron prendra des cours d’anglais intensifs. Elle devra aussi travailler sur sa démarche en talons hauts, apprendre à se tenir en public, ainsi que de développer ses talents oratoires.

« C’est une longue préparation, mais qui en vaut vraiment la peine. »

Maya Caron - Finaliste à Miss teen Canada

Maya Caron aimerait bien gagner un titre, mais son objectif premier est de ressortir de cette expérience avec une plus grande confiance en elle. De même, elle veut faire connaître la cause qu’elle a décidé d’appuyer, soit la sensibilisation aux troubles alimentaires.