Verrouille ton arme : une campagne pour sauver des vies

La filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Sécurité nature, et l’Association québécoise de prévention du suicide, ont relancé la campagne « Verrouille ton arme » dans le but de sensibiliser les chasseurs à un entreposage sécuritaire de leurs armes.

Au Québec, la majorité des décès par arme à feu sont provoqués par des suicides et non par des homicides. Dans la majorité des cas, les personnes qui s’enlèvent la vie au moyen d’une arme n’en sont pas les propriétaires. Les propriétaires d’armes à feu ont donc une grande responsabilité.

Les hommes et les femmes qui possèdent des armes à feu doivent contribuer à la prévention du suicide et des accidents en restreignant au maximum l’accès à leurs armes.

À l’occasion de la saison de la chasse, la FédéCP et l’AQPS rappellent aux gens l’importance de toujours verrouiller leurs armes, que ce soit à la maison ou au chalet.

En restreignant au maximum l’accès à leurs à armes, les propriétaires contribuent à prévenir de graves accidents. Parfois, quelques minutes suffisent pour faire changer d’avis une personne.



Les accidents impliquant des armes à feu dans un contexte de chasse sont extrêmement rares.