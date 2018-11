Accueil Grossesse Beauce-Appalaches tiendra une soirée-bénéfice

Le 2 novembre, l'organisme Accueil Grossesse Beauce-Appalaches organisera un souper une soirée-bénéfice au restaurant Baril Grill à Saint-Georges. Le souper aura lieu à 18 h ; la soirée musicale débutera à 20 h.

Le président de l'événement sera Germain Jacques, qui a été récipiendaire du prix Jean-Denis Poulin en 2016. Ce prix est remis par le Conseil économique de Beauce (CEB) à une personnalité du monde des affaires pour sa contribution au développement économique et dans son milieu.

« M. Jacques a été touché par les services et l’aide apportés par Accueil Grossesse, et c’est ainsi que sa volonté d’aider les enfants et familles vivant des difficultés de toutes sortes l’a amené à vouloir s’impliquer afin de nous aider. C’est une première pour cette activité. Nous comptons sur vous pour en faire un succès », mentionne l'organisme.

Programme de la soirée

L'organisme vit exclusivement de dons venant de fondations privées, de communautés religieuses, d'activités de financement, de clubs sociaux, de personnes, etc. À 18 h, un souper sera offert. Quatre choix de repas seront disponibles. À 20 h, Mario Jacques donnera un spectacle en hommage à Elvis.

Puis, danse et musique animeront la soirée des participants en compagnie de Vicky Jacques. Si les personnes présentes le désirent, elles pourront participer à un karaoké. Elles pourront aussi se vêtir avec une touche rétro.

Qu'est-ce que l'organisme ?

Accueil Grossesse Beauce-Appalaches est un organisme communautaire qui offre de l'écoute, du soutien et de l'aide matérielle, peu importe l’âge ou le statut social, aux femmes enceintes, aux nouveaux parents, seuls ou en couple, vivant des difficultés de toutes sortes comme une séparation, la maladie et la pauvreté.

Pour plus d'informations, ou encore pour acheter des billets, veuillez téléphoner au 418 228-3242.