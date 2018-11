35e anniversaire de Parrainage Jeunesse : remise des prix de Duo gagnant !

Hier, à l'Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches, les juges du concours Duo gagnant ! de Parrainage Jeunesse et le nouveau député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont procédé à la remise des trois prix pour la catégorie témoignage photo et pour la catégorie vidéo.

Ce concours a été réalisé dans le cadre du 35e anniversaire de l’organisme autrefois connu sous le nom Centre de parrainage de la jeunesse de Beauce.

Selon l'organisme lui-même, « ce concours visait à recueillir des témoignages d’enfants, de parents et de bénévoles qui y ont vécu l’expérience de parrainage, en espérant donner le goût à certains de s’impliquer auprès d’un enfant et de devenir bénévole pour vivre à leur tour cette très belle expérience enrichissante ».

Les vidéos et les photos des témoignages seront disponibles sur site internet de Parrainage jeunesse.

Les gagnants

Dans la catégorie témoignage photo, la première place a été attribuée à Jérémy Dionne et à François Nadeau, la deuxième place à Manon Langelier et la troisième à Claude Laflamme.

Pour la catégorie témoignage vidéo, Layla Giroux a reçu la première place et un le grand prix de 500 $. Sheldon Lachance et Stéphane Saint-Pierre ont obtenu la deuxième place, alors que MM. René Poirier et Dylan Bell ont eu la troisième place.

En tout et pour tout, ce sont 16 participants qui ont soumis leur témoignage. Quelque 70 personnes ont pris part à l'événement, principalement des gens ayant oeuvré au sein de Parrainage Jeunesse (bénévoles, employés et personnes ayant bénéficié d'un jumelage).