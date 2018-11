Postes Canada en grève : les activités seront maintenues

Les activités de Postes Canada seront maintenues dans le cas du déclenchement d'une grève ce lundi le 22 octobre 2018.

Postes Canada poursuivra ses activités si le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) décide de déclencher des grèves tournantes à l’échelle du pays la semaine prochaine. Dans le cas de telles mesures, on continuera à accepter, à traiter et à livrer le courrier et les colis.

« Dans le passé, ce qu’on a vu c’est des grèves tournantes dans un ou deux endroits, pour une durée d’environ 24h. Dans ce cas là l’information sera sur le site web de poste canada, et on expliquera c’est où pour que les gens puissent prendre des décision par eux-mêmes. »

- Aurélie Walsch, directrice des communications à Postes Canada

Postes Canada affirme que leur relation avec le syndicat est importante et que les deux partis ont trouvé un terrain d’entente sur certains enjeux.

EnBeauce.com a pris contact avec certains bureaux de poste de la région qui n’ont pas pu confirmer si certains points de service seront fermés lundi.