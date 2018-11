Le médecin Michèle Morin donnera une conférence gratuite pour les gens de 50 ans et plus

Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches invitent la population de 50 ans et plus de la région de Robert-Cliche à assister à la conférence «VIACTIVE dans Robert-Cliche : tout un avantAge! ».

Offerte par Dre Michèle Morin, médecin gériatre, cette conférence a pour objectif de conscientiser les gens à l’importance de prendre soin de leur santé dans sa globalité. La conférence vise aussi à outiller les gens afin qu’ils puissent maintenir leur autonomie et qualité de vie.

Cette conférence gratuite aura lieu le mardi 23 octobre 2018 à 13 h 30 à l’Hôtel Le Journel situé au 269, Route 276, Saint-Joseph-de-Beauce.

Les gens peuvent réserver en appelant au CABBE: 418 774-6008