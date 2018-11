La Ville de Saint-Georges reçoit une mention élogieuse de l'armée

Voir la galerie de photos

Hier soir, la Ville de Saint-Georges a reçu une mention élogieuse des Forces armées canadiennes pour son soutien au Programme des cadets. Il s'agit d'une distinction très rare. Pour l'occasion, plusieurs hauts gradés de l'armée, entourés de cadets, se sont présentés à la salle du conseil municipal.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a reçu cette distinction au nom de la Ville et en compagnie de deux conseillers municipaux, Esther Fortin et Serge Thomassin. C'est le major Jean-François Maheux qui a présidé la cérémonie et qui a expliqué en quoi consiste la mention élogieuse du commandant.

Sur la mention que la Ville a reçue, il est écrit :

« En reconnaissance de votre leadership et de votre implication au sein de la communauté, mais plus particulièrement auprès du corps de cadets 2625 et de l'escadron 890 Saint-Georges depuis plusieurs années. Votre soutien inconditionnel à l'atteinte de notre mission permet à nos jeunes cadets non seulement de s'épanouir, mais de se préparer adéquatement à relever les défis d'une société moderne en tant qu'adultes. L'engagement extraordinaire des membres actuels et passés du conseil municipal envers le développement de la jeunesse locale permet le succès actuellement connu du Programme des cadets de la communauté. Ce partenariat est grandement apprécié et reconnu des cadets, des parents et du personnel de l'Unité régionale de soutien aux cadets (Est). »

Le lieutenant-colonel Serge Lapointe, qui a une brillante carrière dans l'armée et qui est le commandant de l'Unité régionale de de soutien aux cadets de la région de l'Est, a remis la mention élogieuse du commandant à M. Morin. C'était la deuxième fois que M. Lapointe a attribué cette mention à une municipalité. Saint-Georges est la deuxième ville, après Brossard, à avoir reçu cette distinction sur les 134 localités dans lesquelles évoluent les cadets au Québec.

« Je vais me faire un devoir d'en parler lorsque je vais rencontrer les représentants des autres municipalités et des autres commissions scolaires. Je vais leur dire que la Ville de Saint-Georges-de-Beauce est un leader et une pionnière. Ce sont des gens qui soutiennent un programme jeunesse qui vaut la peine d'être développé. »

- Lieutenant-colonel Serge Lapointe

Cette journée a coïncidé avec celle de la formation du Conseil des ministres à Québec, mais M. Lapointe a préféré se rendre à Saint-Georges, parce que « aujourd'hui, l'action, le concret, ça se passe à Saint-Georges-de-Beauce ».

M. Lapointe a été déployé un peu partout dans le monde, y compris en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine. Rappelons que Claude Morin, qui est en politique depuis 10 ans, a oeuvré dans les Forces armées canadiennes durant 30 ans.