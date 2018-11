Plus besoin de vos citrouilles ? Let's Go veut les récupérer du 1 au 3 novembre

Les 18 enfants du groupe de maternelle Let's go veulent permettre à la population de Saint-Georges de donner une deuxième vie aux citrouilles et aux courges à la suite de Halloween.

Du 1 au 3 novembre, ils les récupéreront à la Maison Let's Go 1 et à la Maison Let's Go 2, respectivement située au 17835, 10e Avenue, et au 588, boulevard Dionne, à Saint-Georges.

Les citrouilles les courges qui sont entières ou sculptées seront acceptées. Celles qui sont ornées de décorations ne le seront pas.

Après avoir été récupérées, les citrouilles et les courges seront cuisinées par les enfants et leurs parents. Certaines d'entre elles seront données à une banque alimentaire de la région. Les citrouilles et les courges qui ne sont pas utilisées seront compostées afin d'avoir de l'engrais pour la serre et les jardins et de réduire la quantité des déchets de table.

Par ailleurs, Let's Go atteindra probablement les 4000 livres de composte en 2018.