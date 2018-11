Une activité de recrutement réussie réalisée par La Beauce embauche

La Beauce embauche continue de faire avancer sa mission. Le 18 octobre dernier, l’activité de recrutement en partenariat avec le centre de régionalisation PROMIS témoignait bien de cet avancement.

Une activité de recrutement a eu lieu dans les locaux de l’organisme montréalais. Ce sont 15 immigrants qui ont démontré un intérêt envers la Beauce et plus de 35 entretiens d’embauche qui ont été effectués par les quatre entreprises présentes.

« Il est inspirant de rencontrer des gens de partout dans le monde », souligne Annie Goulet et Marjorie Parent d’Imprimerie Solisco qui en étaient à leur première expérience de recrutement avec le projet régional. « Voir la volonté et l’intérêt de ces gens à refaire leur vie en Beauce est surprenant. », affirme Marie-Pier Blais, directrice ressources humaines chez Beauce Atlas. Toutes les entreprises participantes s’entendent pour dire que plusieurs candidats sortaient du lot et que des démarches d’embauche seront amorcées.

Une autre activité de recrutement est prévue avec un centre d’emploi de la grande région métropolitaine le 7 novembre prochain. La Beauce embauche s’y rendra avec deux autres entreprises beauceronnes, dans le but de les soutenir dans leurs démarches de recrutement.