Une collecte de vêtements d'hiver pour les plus démunis

Au Bon Marché Bernard et le Club Inner Wheel de Saint-Georges viendront en aide aux familles dans le besoin par le biais de l’évènement « Troc ta soute ». L’entreprise fera la collecte d’habits d’hiver afin de les remettre au Club Inner Wheel, pour qu’ils soient ensuite redistribués aux enfants des familles à faible revenu de Saint-Georges et des environs.

La journée de la collecte, Au Bon Marché Bernard paiera les taxes sur tout en magasin à ceux qui auront fait don d’un habit d’hiver. Du café chaud sera offert par L’artisan du café.

L’évènement se déroulera samedi le 27 octobre de 9h à 17h au commerce Au Bon Marché Bernard. Le Club Inner Wheel de Saint-Georges sera sur place pour assurer la collecte des vêtements d’hiver pour les enfants d’âge scolaire (5 à 14 ans).

Depuis sa création en 1983, le Club Inner wheel de Saint-Georges a remis plus de 500 000 dollars à la communauté. L'organisme vient en aide aux enfants de 10 écoles primaires de Saint-Georges et des environs.