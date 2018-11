Équipements sportifs : la Fondation de la polyvalente des Abénaquis lance une campagne de financement

Afin que les élèves de la polyvalente des Abénaquis aient accès à de nouveaux équipements sportifs, la Fondation de la polyvalente du même lance une campagne de financement.

Cette nouvelle campagne vise à obtenir 20 000 $ auprès des commerces et des organismes présents sur le territoire que la polyvalente dessert. Celle-ci souhaite se doter de nouveaux vélos, de nouveaux uniformes « Carcajous » et d'autres équipements sportifs.

Deux anciens élèves de la polyvalente, Régis Drouin et Jean-Simon Maheux, agiront à titre de porte-paroles. « Ils ont tous deux leur polyvalente à coeur et croient à son potentiel », mentionne le directeur de la polyvalente des Abénaquis, Pierre Rodrigue.



Une première activité dès novembre



C'est le 3 novembre prochain que se tiendra la première activité de financement de cette campagne. Une collecte de canettes et de bouteilles se tiendra dans la municipalité de Saint-Prosper.

« Par la suite, les différents commerces et organismes du territoire seront approchés par nos porte-paroles, les membres de l’équipe-école de la polyvalente des Abénaquis et les membres du conseil d’administration de la Fondation afin de recueillir les dons », ajoute M. Rodrigue.

La Fondation dit être fière de soutenir les élèves de la polyvalente des Abénaquis ; elle espère pouvoir compter sur la générosité des acteurs du milieu.