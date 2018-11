14 000 dollars amassés lors du souper-bénéfice du club Kiwanis

Le Club Kiwanis de Saint-Georges a amassé un total de 14 000 $ lors de son souper-bénéfice, qui avait lieu le vendredi 19 octobre 2018, aux Boisés du sanctuaire à Saint-Benoît-Lâbre. Les objectifs ont été atteints en ce qui a trait à la collecte de fonds.

L’événement avait lieu sous la présidence d’honneur de M. Pierre-Luc Thomassin, qui était assisté de Mme Séléna Cloutier pour l’organisation. Le repas était l’oeuvre des étudiants du programme de cuisine du centre de formation des Bâtisseurs, sous la direction de leur enseignant M. Bruno Hippeau. Le service était effectué par les étudiants du CIMIC.

Les fonds amassés seront redistribués aux oeuvres du Club Kiwanis, dont la vocation est de venir en aide aux jeunes. Rejoint au téléphone, Marie-Ève Bureau nous disait que la majeure partie des fonds amassés sont données aux familles dans le besoin qui en font la demande dans les CLSC. Une autre partie est versée à l'événement « Totalement CIMIC », au Défi PDF ainsi qu'à la Course colorée.

Le Club Kiwanis remercie les 104 participants qui ont assisté au souper-bénéfice, ainsi que les nombreux commanditaires qui s’associent à cet événement. La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, Sinto et Matra étaient les trois commanditaires or, alors que les entreprises Estampro, Lanxess et le Groupe Aptas étaient les commanditaires argent.