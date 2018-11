La 11e édition du Défi têtes raséesMD de Beauce-Nord est lancée

Leucan dit être très fière de lancer la campagne 2019 du Défi têtes raséesMD Leucan de Beauce-Nord, qui se tiendra à Sainte-Marie la première fin de semaine de juin 2019 au IGA Extra Boucherie Veilleux. Pour cette 11e édition, les gens de Beauce-Nord sont invités à se mobiliser pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

Ce lancement officiel s’est fait dans le cadre de la Soirée-bénéfice Dégustation Vegas qui a eu lieu au restaurant Giovannina Lounge le 25 octobre dernier. 150 personnes y ont participé. Cette Dégustation Vegas, animée par la dynamique et renommée sommelière Jessica Harnois, a été un véritable succès et a permis d’amasser 27 165 $ pour Leucan.

Dominic Lagrange, président d’Élite Coach et directeur général de Gym Élite Coach, et Marie-Josée Chabot, directrice de comptes, marché commercial chez Desjardins Entreprises, assureront la coprésidence d’honneur de la campagne cette année. Ces derniers ont d’ailleurs lancé l’édition 2019 en force en livrant un touchant témoignage aux côtés du jeune Esteban Gagnon, qui a été soutenu par Leucan, et qui est actuellement en rémission d’un cancer.

« Leucan est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, et c’est ce qui permet chaque année de faire augmenter le taux de survie, qui est passé de 15 % à 82 % au cours des vingt dernières années. Grâce à l’implication de tous et aux nombreux partenaires, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. »

- Nathalie Matte, directrice provinciale et développement philanthropique de Leucan

Leucan invite la population à donner et à s’inscrire.