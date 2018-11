Grève-surprise de la SAQ partout au Québec

Les employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) viennent tout juste de déclencher une grève pour le reste de la journée. Il n'est plus possible d'y entrer depuis 14 heures.

À la succursale de Saint-Georges, les derniers clients ont même été incapables de sortir du magasin pendant quelques minutes. La porte coulissante était verrouillée. EnBeauce.com n'a pu mettre les pieds à l'intérieur de la succursale. « Moi, je ne suis pas en grève, mais les autres oui », nous a confirmé un cadre.

« Nous avons tenté d'interpeller la SAQ pour lui faire comprendre qu'elle jetait de l'huile sur le feu en tentant de briser notre solidarité. La réponse de l'employeur a été de mettre encore plus de pression sur les salariés, avec des mesures disciplinaires et des menaces. Dans notre syndicat, c'est clair, lorsque l'employeur s'en prend injustement à un de nos membres, c'est à nos 5500 membres qu'il s'en prend et c'est tous ensemble que nous nous y opposons », mentionne dans un communiqué de presse Katia Lelièvre, la présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ SEMB-SAQ (CSN).