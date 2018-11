VIACTIVE, un réseau pour garder les gens en forme

C’est le 23 octobre que se tenait, à Saint-Joseph-de-Beauce, la conférence du médecin gériatre Michèle Morin. Cette conférence avait pour objectif de conscientiser les personnes de 50 ans et plus à l’importance de rester en santé pour maintenir leur qualité de vie. L'événement visait aussi à sensibiliser les partenaires du milieu à l’importance d’avoir une offre de service en activité physique accessible, adaptée et connue.

Cet événement s’inscrit dans le plan d’action convenu avec le réseau VIACTIVE de Chaudière-Appalaches pour augmenter le nombre de personnes âgées de 50 ans et plus physiquement actives, car la sédentarité augmente avec l’âge et limite la qualité de vie des aînés.

Ainsi, Dre Michèle Morin a souligné « que la recommandation de faire de l’activité physique et de bouger plus devrait être formulée à toutes les personnes aînées, même les plus malades ! »

Dans ce dernier cas, VIACTIVE n’est peut-être pas adapté à leur condition, mais il est quand même possible de bouger davantage. Par ailleurs, le fait d’être en groupe pour bouger en multiplie les bénéfices. C’est bien de faire des exercices seul à la maison, mais bouger en groupe, c’est encore mieux ! ».

Cette conférence a été un moment privilégié pour féliciter et remercier les animateurs bénévoles pour leur implication dans l’animation et la planification des séances hebdomadaires. L’engagement et la générosité qu’ils mettent à profit dans VIACTIVE contribuent à maintenir les aînés d’aujourd’hui en santé et, sans aucun doute, à les garder eux-mêmes en santé.

Le réseau VIACTIVE

Le réseau VIACTIVE propose gratuitement des routines d’exercices physiques conçues par des professionnels, pour aider les aînés à bouger plus régulièrement.

Dans la MRC Robert-Cliche, le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin est l’organisme ayant le mandat de soutenir la dizaine de groupes VIACTIVE répartis dans la plupart des municipalités et des résidences pour personnes âgées.

Plusieurs de ces groupes offrent également le programme « Vivre en équilibre, à nous de jouer ! », composé de 12 ateliers visant à développer les stratégies d’adaptation pour mieux faire face aux changements associés au vieillissement, par exemple, l’adaptation aux changements, le sommeil, la résolution de problèmes, la gestion du stress et l’estime de soi.

En Chaudière-Appalaches, le réseau VIACTIVE compte aujourd’hui plus de 200 groupes, près de 400 animateurs aînés bénévoles et plus de 3 000 participants.