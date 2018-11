130 personnes participent à la Soirée Bal masqué

Le jeudi 25 octobre dernier s'est déroulée la cinquième édition de la Soirée Bal masqué « Démasquez le communautaire ». 130 personnes y ont participé.

Cette cinquième édition s’est produite sous une nouvelle formule afin que les travailleurs, les bénévoles et les partenaires puissent mieux se connaître.

Un hommage a été rendu aux bénévoles et aux travailleurs afin de souligner l’importance de leur implication dans la communauté. Plus particulièrement, le travail de Mario Busque a été souligné ; M. Busque est un bénévole impliqué dans plusieurs organismes de la région.

« Cette 5e édition a été organisée afin que les travailleurs, les bénévoles et les partenaires puissent prendre un temps d’arrêt pour apprendre à se connaître davantage. C’est un événement d’envergure qui permet à la CDC Beauce-Etchemins de remercier et de mettre de l’avant le travail des organismes qui, à notre avis, n’est pas assez connu de la population de Beauce-Etchemins », soutient Sarah Rodrigue, directrice générale de la CDC Beauce-Etchemins.

Un prix coup de coeur au Bar Traffic

Un prix coup de cœur de la Corporation de Développement Communautaire de Beauce-Etchemins a été remis à une entreprise pour son implication communautaire. C’est le Bar Traffic qui a mérité le prix cette année. Depuis 24 ans, le Bar Traffic organise le Party Harley afin d’amasser des fonds pour aider les enfants malades et les organismes qui œuvrent auprès de cette frange de la population.

Au fil des années, 47 enfants ont bénéficié de la générosité d'Édith Delagrave et de Donald Boucher, les propriétaires. Plus de de 344 000 $ ont été remis aux enfants et aux organisations responsables.