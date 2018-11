65 étudiants reçoivent un diplôme du Cégep Beauce-Appalaches à Ste-Marie

Le 27 octobre dernier, les finissants du Centre d'études collégiales de Sainte-Marie ont participé à une cérémonie de remise de diplômes. 65 étudiants ont reçu des diplômes ou des attestations d'études collégiales. Sept d'entre eux ont reçu des bourses au montant global de 4 400 $.

Lors de cette soirée, l'institution a accordé 38 diplômes d'études collégiales, parmi lesquels 19 en éducation spécialisée, huit en sciences de la nature, sept en sciences humaines et quatre sans mention.

Elle a aussi remis 27 attestations d'études collégiales, dont 14 en inspection de bâtiment huit en éducation à l'enfance, trois en comptabilité et deux éducation spécialisée.

« Aujourd’hui, nous soulignons les efforts déployés par nos étudiantes et étudiants tout au long de leurs études. Nous reconnaissons la persévérance, la détermination et la force de caractère démontrées pour réussir leurs études collégiales » a souligné Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches.

Plusieurs bourses

Une finissante en sciences de la nature, Mariève Marcoux, a reçu la Médaille académique du Gouverneur général assortie d'une bourse de 700 $. Une étudiante en sciences humaines, Jadrique Pagé, a reçu la bourse de l'Excellence scolaire secteur préuniversitaire de 500 $, la bourse Méritas du programme et la bourse du Lieutenant-gouverneur. Pascaline Marquet, étudiante en éducation spécialisée, a obtenu la bourse de l'Excellence scolaire secteur technique.

Deux étudiantes en sciences humaines et en éducation spécialisée, Paméla Ferland et Lydia Giguère, ont reçu les bourses Progrès scolaire de 300 $ des secteurs préuniversitaire et technique.

Jordan Roberge (sciences de la nature), Marie-Philippe Lagueux-Veilleux (éducation spécialisée) et Julie Deschênes (éducation à l'enfance) ont mis la main sur les bourses Méritas par programme de 400 $.