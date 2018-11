Sainte-Marie : une conférence sur l'usage sécuritaire des médicaments

Le mardi 6 novembre, à Saint-Marie, se tiendra une conférence sur l'usage sécuritaire des médicaments chez les aînés. La conférence, intitulée « L'usage sécuritaire des médicaments chez les aînés : et si moins signifiait mieux ? », sera présentée par Michèle Morin, docteure.

« Cette conférence, ouverte à tous, est l’occasion d’en apprendre davantage sur les outils de révision du profil pharmacologique, des principes guidant une déprescription sécuritaire et des différentes initiatives locales et provinciales visant un usage judicieux des médicaments, notamment chez les aînés vivant en milieu d’hébergement », mentionne Pierre Mathieu du comité des usagers d'Alphonse-Desjardins.

La conférencière, Michèle Morin, a été gériatre au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Hôpital Enfant-Jésus et Hôpital Saint-Sacrement) jusqu'en 2011. Elle est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheure affiliée au Centre d'Excellence sur le Vieillissement de Québec. Elle est particulièrement intéressée par la vulgarisation et la transmission des connaissances.

« Très impliquée dans de nombreuses activités destinées à un large public, [Mme Morin] est heureuse de jouer un rôle de sensibilisation et d’éducation dans un contexte de société où il est fréquent d’entendre que ''les aînés prennent trop de médicaments'' », poursuit M. Mathieu.

La conférence se tiendra à 19 h au siège social du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, situé au 363, route Cameron, à Sainte-Marie. Elle est organisée par le comité des résidents des CHSLD de Sainte-Hénédine, de Saint-Isidore et de Saint-Sylvestre. Du café et des biscuits seront offerts sur place.