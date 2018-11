Lac-Etchemin : un nouveau gymnase interactif à l'école Notre-Dame

Hier, l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin a procédé à l'inauguration officielle de son gymnase interactif LÜ.

Cette plateforme se caractérise par deux aires de jeux, très grandes, qui sont accompagnées de sons et de lumières. Les murs du gymnase deviennent des écrans tactiles, lesquels servent à pratiquer non seulement des activités physiques, mais aussi pédagogiques.

À l'origine de tout projet est un est rêve, et le projet de l'école Notre-Dame a pu voir le jour grâce à la contribution de plusieurs partenaires. Quand l'équipe de l'école a su qu'elle recevrait de l'argent à la suite du Grand Défi Desjardins, elle a eu l'idée d'investir la somme dans des équipements sportifs. La raison ? Inciter les jeunes à bouger. C'est pourquoi l'acquisition du système LÜ était de mise. Il en a coûté 35 000 $ pour l'acquérir.

« Cette acquisition a été rendue possible grâce à divers partenaires financiers. En plus de l’école elle-même, on notera la participation du comité du 150e de Lac-Etchemin, du Grand Défi Desjardins, de la municipalité de Lac-Etchemin, du service de garde de l’école Notre-Dame, de la fondation Sac-O-Dos, de la caisse Desjardins des Etchemins, du marché Métro O’Frigidaire et, bien sûr, de la campagne de financement La marche au village, à laquelle plusieurs membres du personnel de l’école ont participé », a mentionné Isabelle L. Roy, directrice de l'école.

Le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Charles-Henri Lecours, et son directeur général, M. Normand Lessard, sont heureux de voir de nombreuses personnes et organisations collaborer ainsi pour le bien-être et la santé des élèves.