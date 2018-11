Chantal Lacroix en conférence à Sainte-Justine

La Table de concertation des aînés des Etchemins (TCAE) organise une conférence pour promouvoir l’engagement bénévole avec Chantal Lacroix, animatrice et productrice de renom, à l’auditorium de l’École des Appalaches de Sainte-Justine, le mardi 13 novembre prochain, à 10h.

La conférence de Chantal Lacroix sera présentée gratuitement aux élèves de l’École des Appalaches qui sont impliqués dans le programme Monde, culture et langues où l’engagement citoyen fait partie du cursus scolaire, ainsi qu’à tous les résidents des Etchemins qui souhaitent venir y assister. Comme les places sont limitées, la population est invitée à arriver tôt.

La TCAE souhaitent encourager l’implication bénévole, surtout pour venir en aide aux personnes vulnérables ou plus démunies et, en particulier, aux aînés isolés. Les sujets abordés dans la conférence seront notamment les bienfaits de s’impliquer dans sa communauté et l’importance de chaque contribution en temps et en services offerts dans nos milieux. Sur le principe de « Donnez au suivant », madame Lacroix nous partagera ses propres expériences dans l’espoir d’inspirer la générosité et le don de soi.

Les organismes membres de la TCAE rappellent qu’il est toujours possible d’accueillir de nouveaux bénévoles au sein de leurs équipes et soulignent que leur implication est d’une importance primordiale pour assurer le maintien de plusieurs services offerts aux aînés de notre territoire. Prenons, par exemple, le service de popote roulante de Nouvel Essor où la livraison de repas chauds à domicile est effectuée par des volontaires, ou encore les paniers de denrées alimentaires remis par L’Essentiel des Etchemins qui sont préparés, entre autres, par des bénévoles. Ce ne sont que quelques exemples d’engagements volontaires actifs disponibles dans les Etchemins.