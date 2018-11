La fondation Audrey Lehoux honore la relève agricole

47 bourses qui ont été remises à ces diplômés passionnés d’agriculture, pour un montant de 20 000$.

C’est samedi le 27 octobre dernier, à St-Elzéar, que se déroulait la 18e soirée reconnaissance de la Fondation Audrey Lehoux. Une soirée qui a permis de récompenser et reconnaître les efforts de jeunes de Chaudière-Appalaches qui ont, cette année, reçu leur diplôme en agriculture.

La Bourse d’Excellence-Agri-Marché» a été remise à Karine Dubuc.

La bourse « Implication – Expo du Bassin de la Chaudière/LARACA» a été remise à Laurie Laliberté.

La bourse «Porc – Les éleveurs de porcs de la Beauce» a été remise à Sarah-Kim Labbé,

La bourse «Grand Mérite – Promutuel Assurances» a été remise à Stéphanie Beaumont

La bourse «Grand Mérite - Desjardins» a été remise à Pascal Beaudoin

La bourse «Grand Mérite UPA Chaudière-Appalaches» a été remise à Jérôme Lamontagne

La réussite et les efforts des autres candidats au professionnel, collégial et universitaire ont également été reconnus par la Fondation par la remise de bourses de reconnaissance. Au total, c’est un montant de plus de 20 000$ qui a été partagé parmi les 47 récipiendaires.

Avec la bourse, « Coup de cœur Bernard Breton », la Fondation a également reconnu l’implication de M. André Campeau, qui, tout au long de sa carrière, a participé activement au développement et au dynamisme de la formation agricole dans la région.