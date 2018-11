Cette année, 17 élèves provenant de l’extérieur du Canada ont débuté une formation professionnelle au CIMIC. Les candidats proviennent principalement de la France, mais le CIMIC accueille aussi des élèves de différents pays : la Belgique, le Cameroun, la Côte- d’Ivoire, Haïti, la Tunisie, le Maroc, l’Argentine, pour ne nommer qu’eux.

« Il s’agit de notre plus grosse cohorte d’élèves internationaux. Sans oublier que nous avons actuellement 22 élèves internationaux inscrits pour débuter une formation en janvier 2019 »

M. Robin Rodrigue, directeur du CIMIC.

La pénurie de main-d’œuvre qui frappe bon nombre d’entreprises de la Beauce trouve peut-être une partie de sa solution en formation professionnelle. En effet, un Diplôme d’études professionnelles au CIMIC ouvre beaucoup de portes dans la région, il s’agit de formations relativement courtes, un an et demi dans la plupart des cas, et de métiers très en demande.

Selon M. Rodrigue, il est évident que lorsque des nouveaux arrivants passent par le CIMIC, ils sont bien accompagnés. Cela leur permet de se trouver facilement un endroit de stage et finalement, un emploi à la hauteur de leurs compétences, ce qui facilite grandement leur intégration. À ce chapitre, les formations offertes au CIMIC, en alternance travail-études dans plusieurs programmes, sont très avantageuses parce que les stages en entreprises sont généralement rémunérés, ce qui permet aux élèves d’obtenir un revenu d’appoint au cours de leur formation.

Selon M. Richard Nadeau, enseignant en soudage-montage, M. Richard Loranger, enseignant en mécanique industrielle/électromécanique, les élèves internationaux sont généralement d’excellents candidats, ils sont sérieux dans leur formation et veulent réussir.