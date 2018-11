Un service pour tisser des liens entre les agriculteurs et la relève

L’ARTERRE est une initiative qui permettra aux aspirants agriculteurs et aux propriétaires de terre sans relève d’être jumelés afin de conclure des ententes adaptées au réalité de chacun.

Les neuf MRC de la région de la Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis sont heureuses d'annoncer la mise en place du service L’ARTERRE sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches. Les activités sont axées sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants- agriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée.

L’ARTERRE couvre chaque MRC et la Ville de Lévis depuis le 15 octobre 2018. Complémentaire aux ressources existantes, il s’agit d’un service de maillage gratuit qui permet de conclure des ententes adaptées à la réalité de chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut accompagner dans une variété de situations :

Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et de bâtiments pour loger des animaux d’élevage, pour de l’entreposage ou pour de la transformation alimentaire complémentaire à la production agricole.

Recherche de partenaires pour soutenir une production ou pour la diversifier.

Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés pour les entreprises agricoles sans relève et accompagnement des parties vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.

Mme Corinne Tardif-Paradis sera l’agente de maillage pour les MRC de Beauce-Sartigan, des Etchemins et de Robert-Cliche. Elle se dit enthousiaste de voir les municipalités s’impliquer dans le projet. L’ARTERRE est encore à ses premiers balbutiements, mais plusieurs aspirants agriculteurs ont déjà manifesté leur intérêt à Mme Tardif-Paradis. Les propriétaires terriens sont par contre plus difficiles à trouver.

L’ARTERRE Chaudière-Appalaches est issu d’une concertation des neuf MRC de Chaudière-Appalaches et de la Ville de Lévis et est rendu possible grâce au financement du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.