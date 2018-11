La 8e édition du Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins aura lieu les 10 et 11 novembre

La huitième édition du Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins aura lieu les 10 et 11 novembre, de 10 h à 16 h, au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins. Les organisateurs promettent « saveur, diversité, originalité et fraîcheur ».

Les habitués de cet événement ne seront pas déçus lorsqu'ils constateront la présence de certains de leurs exposants préférés. Le Salon des artisans se taille une place au carrefour de l'achat local et des services de proximité.

Avec la collaboration d'une vingtaine de producteurs et d'artisans variés, le salon permettra aux personnes désireuses de magasiner en vue de Noël de le faire, surtout que l'accent sera mis sur la qualité et l'originalité des produits.

Selon Manon Lachance, présidente du Salon des artisans, le succès de ce dernier réside dans sa capacité à se renouveler d'année en année. Chaque édition présente de nouveaux artisans et de nouveaux services, ce qui garantit aux visiteurs la chance de faire de belles découvertes. Cette année, un partenariat entre les Roy de la Pomme et Sos cocktail sera noué afin d'offrir un breuvage original et local.

« Ce n’est qu’un exemple parmi plusieurs des initiatives qui satisferont les papilles des épicuriens comme des amateurs. Comme d’habitude, un espace gourmand sera présenté, ainsi qu’une section davantage réservée à l’artisanat. Avis aux curieux… même les amateurs de littérature et d’art visuel seront comblés cette année ! », mentionne Marie-Soleil Gilbert

Avec beaucoup de fierté, les organisateurs du Salon des artisans invitent les Beaucerons à leur événement. L’accès au site est gratuit.