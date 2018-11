30 employés de Promutuel prêtent main-forte à Moisson Beauce

Trente employés de Promutuel Chaudière-Appalaches ont prêté main-forte à Moisson Beauce, aujourd'hui, dans le cadre d'un projet de bénévolat de l'entreprise. En arrivant, les employés, de jaune vêtus, ont dû faire face à 42 poches contenant 44 livres de riz chacune, ce qui représente 2 500 sacs.

Lors de la visite d'EnBeauce.com, les bénévoles d'une journée, très enthousiastes, prenaient une pause-café. De retour au travail, des chants se sont même fait entendre. En deux heures, ils avaient déjà atteint leur objectif d'ensacher 42 poches de riz (1 848 livres au total). Ce qui ne les a pas arrêtés, au contraire : ils ont dépassé le seuil qu'ils s'étaient fixé et en ont profité pour se rendre utiles autrement. Une saine compétition les a motivés. Le fruit de leur travail se retrouvera dans les paniers de Noël que distribuera Moisson Beauce.

« C'est très apprécié, raconte Philippe Vinot, un employé de la banque alimentaire. En plus, faire connaître les besoins présents dans la très grande région de Chaudière-Appalaches s'accorde avec notre mission. »

La direction de l'entreprise avait sollicité ses employés afin qu'ils préparent un projet de bénévolat. Si plusieurs projets ont été présentés, un seul a conquis la direction : le projet de Maude Caron, analyste de risques. Deux membres du conseil d'administration se sont même déplacés pour mettre eux aussi la main à la pâte.

Parmi les 170 employés, plusieurs autres ont voulu participer à l'événement. Les places étaient limitées, l'espace physique oblige. En clair, l'idée de Maude Caron a été victime de son succès.

« Avec Promutuel Chaudière-Appalaches, on avait un projet de bénévolat. On a monté un projet pour redonner à la communauté, celui de préparer des denrées pour les paniers de Noël. Notre équipe a été choisie. Ce matin, on est trente petits lutins jaunes qui ensachent du riz. »

- Maude Caron