Beauceville Fleurie 2018 : dévoilement des gagnants

Lors de la séance du conseil de ville du 5 novembre, la Ville de Beauceville a remercié les gagnants de l’édition 2018 de son concours annuel contribuant à l’embellissement de la ville.



Le concours Beauceville Fleurie était offert à tous les citoyens qui devaient s’inscrire entre le 1er juillet et le 13 août dernier, tandis que pour les entreprises, elles étaient automatiquement inscrites en présence d’un aménagement paysager ou de jardinières en façade de leur bâtiment.



Voici les gagnants



Prix du jury



Catégorie «résidentiel» : Mme Angélique et M. Gérard Roy

Catégorie «appartement» : Mme Lina Mathieu

Catégorie «entreprise» : Transcontinental Interglobe

Prix «Coup de cœur du public» (vote en ligne) : Mme Mélissa Thibodeau



Deux mentions spéciales ont aussi été attribuées à la ferme Buroco et à M. Paul Bolduc.



Mentionnons que trois services municipaux ont collaboré à l’organisation de ce concours (Urbanisme, Vie communautaire et Communications) avec la Société d’Horticulture et d’écologie de Beauceville.