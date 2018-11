Au Québec, il se produit un accident de travail toutes les 6 minutes

Aujourd'hui, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance sa nouvelle campagne publicitaire en matière de santé et de sécurité du travail. Cette fois, la CNESST entend mettre l'accent sur l'ampleur des accidents du travail.

Au Québec, il se produit un accident du travail toutes les six minutes. Ce n'est là qu'une statistique éloquente. Mais derrière ce chiffre se trouvent 236 travailleurs qui se blessent tous les jours. Cela représente plus de 86 000 accidents reliés au travail en un an.

Les accidents surviennent dans tous les milieux de travail, petits et grands, et dans tous les secteurs d'activité. La CNESST veut que la santé et la sécurité du travail deviennent « une valeur de société ». Elle veut aussi engendrer des changements de comportement.

Pour Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, « la santé et la sécurité doit faire partie intégrante de la culture d’entreprise dans tous les milieux de travail, petits et grands ».

« Cette nouvelle campagne de la CNESST permettra, j’en suis convaincu, de sensibiliser la population au fait qu’encore trop de personnes sont blessées ou meurent au travail. Des solutions existent pour prévenir les accidents. C’est ainsi que nos entreprises seront plus efficaces et qu’elles demeureront compétitives », soutient Jean Boulet, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

La « plus précieuse ressource » des entreprises est pour lui la main-d'oeuvre.

Sur toutes les plateformes

À partir d'aujourd'hui, la CNESST diffusera des messages télévisuels et radiophoniques, au sujet de sa campagne de sensibilisation, jusqu'au 9 décembre.