Le Pavillon du coeur récompensé pour sa gestion des ressources humaines

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin s'est illustré lors de la soirée de reconnaissance « 10 ans de bons coups! », un événement de la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) qui avait le 8 novembre. Le pavillon s'est vu remettre le prix « Engagement : gestion des ressources humaines ».

« J’ai soumis tout d’abord notre candidature pour la catégorie « Essor : croissance de l’entreprise ». À la réception de mon texte, la TRÉSCA m’a téléphoné pour me suggérer de participer à la catégorie « Engagement : gestion des ressources humaines ». », souligne Marie-Andrée Giroux, directrice générale.

Le prix, présenté par la Société VIA, souligne l’évolution de l’offre de services du pavillon, ce qui a engendré une multiplication des ressources humaines. Depuis sa création, le pavillon a créé 12 emplois permanents, permettant ainsi à des professionnels de la santé (kinésiologue, nutritionniste, infirmière, kinésithérapeute, etc.) et à des gestionnaires de trouver des emplois de qualité dans la région. En plus de ces postes permanents, 15 postes contractuels ont été créés.

Pour susciter l’intérêt, le pavillon s’est doté d’outils de travail hautement technologiques, il propose des stages enrichissants, il a mis en place des mesures de conciliation travail-famille et il offre de nombreuses formations.

Il faut aussi noter que lors de cette même soirée de reconnaissance, le Village Aventuria a reçu le prix « leadership » pour avoir développé un projet structurant démontrant des retombées positives dans son milieu. L'entreprise a aussi gagné le prix coup de coeur du public.