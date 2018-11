Saison 2018-2019 : le centre de ski Saint-Georges offrira des nouveautés

Des nombreuses activités et nouveautés seront offertes au cours de la saison 2018-2019 au centre de ski Saint-Georges. Nouvelles pistes éclairées, nouveau slogan, nouvelle vidéo et de nombreuses activités animeront la montagne de ski.

Les skieurs et planchistes pourront notamment profiter de deux nouvelles pistes éclairées. De quatre pistes éclairées, ce nombre passera à six la saison prochaine. Les deux nouvelles pistes où l’on pourra faire du ski de soirée sont l’Hydro et la Clément. Celles-ci s’ajouteront aux quatre autres soit l’Experte, la Mario-Bureau, la Saint-Georges et la Familiale.

Au cours de la saison 2018-2019, on procédera à une période d’essai des snowscouts. Le snowscout, est un amalgame de deux planches sur laquelle on a installé un cadre pour les relier ainsi qu’un guidon sur la planche avant afin de diriger celui-ci. Les amateurs de cet appareil pourront sillonner toutes les pistes à l’exception du parc à neige et de la pente-école.

Slogan et vidéo

Le centre de ski Saint-Georges se dote d’un slogan : « Centre de ski Saint-Georges, une montagne à découvrir ». Ce slogan a pour but d’inciter ceux, qui n’ont jamais skié à Saint-Georges ou qui ne l’ont pas fait depuis quelque temps, à venir découvrir le centre et profiter de ses avantages, dont son offre de services, son coût abordable et sa proximité avec le centre-ville de Saint-Georges.

Prévente, bazar et cours de groupe

La prévente des billets de saison au centre de ski Saint-Georges se tiendra du 12 au 23 novembre. Vous pourrez vous rendre au centre de ski les 12, 13, 16, 20, 21 et 23 novembre, de 8 h à midi, et de 13 h à 16 h. Les 14, 15, 19 et 22 novembre de 8 h à midi et de 13 h à 20 h. Le samedi 17 novembre, de 9 h à 15 h, ainsi que le dimanche 18 novembre, de 10 h à 15 h.

Le bazar se tiendra au centre de ski le samedi 17 novembre de 9 h à 15 h. Les personnes intéressées à se départir de leur matériel pourront venir déposer le tout au centre de ski le jeudi 15 novembre, de 16 h à 20 h, ainsi que le vendredi 16 novembre, de midi à 16 h.

Par ailleurs, les inscriptions aux cours de groupe auront lieu au centre de ski le jeudi 15 novembre de 16 h à 20 h et le samedi 17 novembre de 10 h à 14 h. Les places sont limitées. Ajoutons également que le casse-croûte du centre sera dorénavant ouvert en tout temps.

Éliot Grondin à Saint-Georges

Membre de l’équipe canadienne de Snowboard Cross, Eliot Grondin de Sainte-Marie s’arrêtera au centre de ski Saint-Georges le samedi 19 janvier de 13 h à 16 h. Âgé de 17 ans seulement, l’olympien aux Jeux de Pyeongchang en Corée de Sud, l’hiver dernier, viendra rencontrer les jeunes et moins jeunes afin d’échanger sur son expérience et sa saison.