Ville St-Georges souligne l'arrivée de nouvelles personnes immigrées

Ville de Saint-Georges et le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud ont souligné, hier soir, l’arrivée des nouveaux immigrés à Saint-Georges lors d’une activité tenue au centre culturel Marie-Fitzbach.

Dans ce cadre, le maire de Saint-Georges, le député de Beauce-Sud, ainsi que des partenaires du milieu ont accueilli près une centaine de personnes immigrées. Ces personnes proviennent d’une douzaine de pays différents et sont installés dans la région au cours de la dernière année.

En plus de se familiariser avec la culture de la Ville, les participants ont eu l’occasion d’interagir entre nouveaux arrivants, mais aussi avec divers représentants d'organismes, dont le Cégep Beauce-Appalaches, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ainsi que l’ABNA (Accueil en Beauce des nouveaux arrivants).

Quant aux plus jeunes, ils ont pu découvrir quelques activités de la programmation du centre culturel Marie-Fitzbach.

« Plus que jamais, nous reconnaissons l’importance de l'immigration pour la prospérité et la vitalité de notre ville. On dit qu’il faut toute une communauté pour accueillir les immigrants, c’est pourquoi nous apprécions l’engagement des partenaires pour faciliter leur intégration dans leur nouveau milieu de vie » a commenté le maire, Claude Morin.