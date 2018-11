Une conférence sur la rentabilité du chaulage et sur l'entaillage

M. Roch Ouimet ing.f., chercheur au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et Michel Cloutier, ing.f., expert acéricole d’APBB Services acéricoles de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, donneront une série de conférences en Chaudière-Appalaches sur la Rentabilité du chaulage et l’impact de l’entaillage sur la croissance des érables.

C’est M. Ouimet qui ouvrira le bal en livrant les résultats de sa plus récente recherche sur le sujet. M. Cloutier enchaînera avec la procédure des tests de sols, les produits et les méthodes d’épandage offerts sur le marché. Au terme de cette conférence, les acériculteurs en sauront davantage sur ces sujets et seront mieux informés sur les risques de carence en oligo-éléments et le dosage des produits à appliquer, le cas échéant.

Cette série de conférences est organisée par l’Association, en collaboration avec le Réseau AgriConseils de la Chaudière-Appalaches, et la participation financière de La Coop. Chaque présentation débute à 19h00. L’entrée est gratuite. On demande aux producteurs acéricoles enregistrés au MAPAQ d’inscrire leur numéro d’identification ministériel (NIM) à côté de leur nom, sur la feuille de présences à l’entrée de la salle.

Mardi 20 novembre

Centre sportif Armand-Racine (aréna), 210, 8e Rue Ouest, La Guadeloupe



Mercredi 21 novembre

Restaurant Le Bec fin, 584, boulevard Dionne, Saint-Georges



Mardi 27 novembre

Centre Multi-Arts, 127, 1re Avenue Sud (3e étage) Saint-Gédéon



Mercredi 28 novembre

Maison de la Bibliothèque, 611, rue Principale (2e étage, porte arrière), Saint-Camille

Mardi 4 décembre

Centre communautaire, salle Éveil, 128 de la Fabrique, Saint-Lazare

Mardi 11 décembre

Salle des Chevaliers, 951, rue Christophe-Colomb, Thetford Mines

Mercredi 12 décembre

Centre multifonctionnel, 259, rue J.-M.-Rousseau,Vallée-Jonction