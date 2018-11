Beauceville a accueilli une stagiaire en secrétariat du Centre Pozer

La Ville de Beauceville a eu le plaisir d’accueillir récemment une stagiaire en secrétariat du Centre de Formation Professionnelle Pozer du 15 octobre 2018 au 6 novembre 2018.

Madame Carole-Anne Poulin, finissante en secrétariat, a été accueillie par toute l’équipe et dirigée par le directeur des communications, M. Paul Morin.

Dans le cadre de son stage, elle a effectué des tâches connexes en secrétariat comme la rédaction de communiqués, de lettres, la production de documents, correction de textes, collaboration à la réalisation d’une conférence de presse, publipostage, gestion de bases de données et bien plus. Elle a su montrer son autonomie, sa débrouillardise, sa créativité et l’application de ses connaissances dans le domaine.

Passionnée, dynamique et organisée, Mme Carole-Anne Poulin est intéressée par tout ce qui touche à la justice, l’éducation, l’entraide, l’environnement, la communication, le divertissement et bien plus. Puisqu’elle a terminé sa formation le 7 novembre dernier, elle est disponible sur le marché du travail pour exercer les fonctions d’une secrétaire à temps plein.

La Ville de Beauceville tient à la féliciter pour la réussite de son stage et lui souhaite une bonne continuité dans ses nouvelles fonctions.

La Ville de Beauceville maintient donc ses ententes de partenariat et est heureuse d’accueillir depuis plusieurs années des stagiaires provenant entre autres du Centre de Formation Professionnelle Pozer et du Cegep Beauce-Appalaches (programmes Québec-France).