Les jeunes bénévoles de la MRC de Beauce-Sartigan  sont récompensés pour leur implication

Une soixantaine de jeunes bénévoles âgés de 12 à 25 ans ont participé à la soirée reconnaissance organisée en leur honneur, le vendredi 9 novembre dernier, au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem. Simple, conviviale et amusante, voici les mots qui résument la formule choisie pour l’organisation de cette soirée.

La thématique de la soirée, « Arcades et jeux vidéo », a beaucoup plu aux jeunes. Des stations de jeux vidéo étaient disposées aux quatre coins de la salle, en plus des tables de jeux actifs comme le Mississipi, le hockey sur table, le «air hockey», etc. La formule choisie détonnait considérablement des soirées de bénévoles conventionnelles réalisées habituellement dans les municipalités.

En effet, l’ensemble des ressources en loisir des municipalités présentes dans le cadre de l’organisation de cette soirée s’entendaient pour dire que les soirées de remerciements des bénévoles habituelles, qui prennent souvent la forme de souper communautaire ou de 5 à 7, ne sont pas adaptées pour les jeunes.

La soirée a été coordonnée par Miguel Pruneau, dans le cadre du projet en persévérance scolaire Mon avenir. La table de concertation en persévérance scolaire avait d’ailleurs ciblé l’implication communautaire comme étant un vecteur important de la persévérance scolaire et souhaitait, par le fait même, encourager les jeunes à s’impliquer ou à poursuivre leur bénévolat. L’activité a été rendue possible grâce à la contribution financière de la MRC Beauce-Sartigan.