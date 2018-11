Démarrage d'un club de patinage de vitesse à La Guadeloupe

Les loisirs de La Guadeloupe, conjointement avec la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ), ont entrepris des démarches a fin de démarrer un club de patinage de vitesse. La Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) est un organisme sans but lucratif qui coordonne les activités de patinage de vitesse courte piste, longue piste et de roues alignées au Québec.

Sa mission est de développer et structurer le patinage de vitesse sur glace et à roues alignées de manière à ce que ses membres et adeptes puissent réaliser pleinement leur potentiel. Les valeurs telles que le respect, l’éthique, l’excellence et le leadership viennent appuyer la vision établie par la FPVQ de hisser le patinage de vitesse parmi les plus grands sports au Québec et au Canada.

Plus concrètement, à La Guadeloupe, après avoir atteint un niveau de patinage suffisant, les enfants se dirigent vers le hockey ou vers le patinage artistique.

« Selon nous, le patinage de vitesse est une excellente alternative à proposer à nos jeunes d’ici. Nous projetons débuter les cours le samedi 8 décembre 2018 de 8 h 30 à 10 h jusqu’à la fin mars. Nous avons également prévu une pratique supplémentaire les mardis à 17 h », mentionne un organisateur.

Une période d’essai gratuite de deux semaines aura lieu afin de familiariser les jeunes à ce sport.

Par contre, les enfants pourront sans problème débuter les entraînements avec des patins réguliers. Les techniques de base seront ciblées. Le port de gants et de vêtements chauds et confortables requis.